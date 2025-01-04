Общество

Как уберечься от обморожения напомнили жителям региона

О мерах предосторожности в наступившие морозы в Псковской области напоминали жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.



Фото: сайт главного управления МЧС России по Псковской области

В период устойчивых низких температур воздуха рекомендуется сократить время пребывания на улице.

«Удели внимание детям и престарелыми родственниками, не отпускай их в мороз на улицу без крайней необходимости!», - обращают внимание в ведомстве.

Чтобы не получить обморожение:

Носите свободную одежду, это даст возможность крови нормально циркулировать. Одеваться необходимо «многослойно», это поможет сохранить тепло организма;

Надевать перчатки или варежки, шарф и шапку;

Отказаться от тесной обуви;

Не носить на морозе золотых и серебряных колец, сережек и т.д.

Очки лучше надевать не в металлической оправе, а в пластиковой;

Ограничить употребление спиртных напитков: ощущение тепла в этом случае будет кратковременным и обманчивым;

Не стоять долго на месте, надо активно двигаться.

При первых признаках обморожения - покалывание, жжение, бледность кожи, нужно зайти в теплое помещение, чтобы согреться. Дома принять теплую ванну.

В тяжелых случаях переохлаждения (сонливость, вялость, нарушение координации движений, потеря сознания) - надо без промедления обратиться за медицинской помощью.