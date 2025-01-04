Как уберечься от обморожения напомнили жителям региона

О мерах предосторожности в наступившие морозы в Псковской области напоминали жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: сайт главного управления МЧС России по Псковской области
В период устойчивых низких температур воздуха рекомендуется сократить время пребывания на улице.
«Удели внимание детям и престарелыми родственниками, не отпускай их в мороз на улицу без крайней необходимости!», - обращают внимание в ведомстве.
Чтобы не получить обморожение:
При первых признаках обморожения - покалывание, жжение, бледность кожи, нужно зайти в теплое помещение, чтобы согреться. Дома принять теплую ванну.
В тяжелых случаях переохлаждения (сонливость, вялость, нарушение координации движений, потеря сознания) - надо без промедления обратиться за медицинской помощью.