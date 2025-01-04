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Общество

Соцработники и их воспитанники собрали новогодние подарки для детей из инфекционной больницы в Пскове

05.01.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники и воспитанники центра лечебной педагогики, а также воскресной школы Храма Василия Великого приняли участие в акции «Коробка храбрости», сообщил центр.


Фото: сообщество центра лечебной педагогики ВКонтакте

Участники передали игрушки, раскраски и развивающие игры для больных детей, находящихся в инфекционной больнице Пскова.

В ответ главный врач больницы Анастасия Повторейко передала новогодний подарок воспитаннику Центра.

«Благодарим за отзывчивость и доброту! Мы уверены, каждая игрушка принесет нашим маленьким пациентам большую радость и поможет им справиться с трудными моментами во время лечения», - поблагодарили участников в инфекционной больнице.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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