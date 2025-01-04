Соцработники и их воспитанники собрали новогодние подарки для детей из инфекционной больницы в Пскове

Сотрудники и воспитанники центра лечебной педагогики, а также воскресной школы Храма Василия Великого приняли участие в акции «Коробка храбрости», сообщил центр.
Фото: сообщество центра лечебной педагогики ВКонтакте
Участники передали игрушки, раскраски и развивающие игры для больных детей, находящихся в инфекционной больнице Пскова.
В ответ главный врач больницы Анастасия Повторейко передала новогодний подарок воспитаннику Центра.
«Благодарим за отзывчивость и доброту! Мы уверены, каждая игрушка принесет нашим маленьким пациентам большую радость и поможет им справиться с трудными моментами во время лечения», - поблагодарили участников в инфекционной больнице.