Общество

Соцработники и их воспитанники собрали новогодние подарки для детей из инфекционной больницы в Пскове

Сотрудники и воспитанники центра лечебной педагогики, а также воскресной школы Храма Василия Великого приняли участие в акции «Коробка храбрости», сообщил центр.



Фото: сообщество центра лечебной педагогики ВКонтакте

Участники передали игрушки, раскраски и развивающие игры для больных детей, находящихся в инфекционной больнице Пскова.

В ответ главный врач больницы Анастасия Повторейко передала новогодний подарок воспитаннику Центра.

«Благодарим за отзывчивость и доброту! Мы уверены, каждая игрушка принесет нашим маленьким пациентам большую радость и поможет им справиться с трудными моментами во время лечения», - поблагодарили участников в инфекционной больнице.