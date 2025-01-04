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Общество

Рождественский сочельник отмечают православные христиане 6 января

06.01.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Вечер 6 января у православных христиан — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «Коляды». Значение святой ночи, в которую появился на свет Богомладенец Христос, столь велико, что даже ход новой истории и наше летоисчисление ведём именно от Рождества Христова. На Руси этот праздник был особенно любим.

Празднование навечерия Рождества Христова в православии было установлено в IV веке, а в V–VIII веках были написаны священные песнопения для рождественских богослужений.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу употребляли лишь так называемое сочиво — размоченные зёрна пшеницы с мёдом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В это время проходят основные приготовления к Рождеству: принято проводить день в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника. Богослужения в храмах полностью посвящены этому событию, пишет calend.ru.

В Рождественский сочельник до появления «вечерней звезды», то есть до начала вечерних песнопений за богослужением, таких как «Волхвы же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением на небе первого радостного огонька, который когда-то возвестил волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в Сочельник. На Руси в канун Рождества на стол обязательно клали пучок свежего сена в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нём двенадцать постных блюд — по числу апостолов.

Теги: #Рождество
Источник: Псковская Лента Новостей
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