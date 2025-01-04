Общество

Началась подготовка к выставке трофейной техники в Пскове

В Пскове на стоянке возле Дома Семьи (площадь Ленина, дом 1) началась подготовка к выставке трофейной техники. Об этом сообщили в сообществе «Жесть по псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по псковски» / «ВКонтакте»

В связи с подготовительными работами временно ограничены проезд и парковка в районе указанной территории.

Напомним, экспозиция откроется 8 января в 11:00. Выставка будет расположена на автостоянке возле областного центра семьи на улице Карла Маркса. Под открытым небом будут представлены 16 единиц техники, стоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии.