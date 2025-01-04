Общество

Александр Козловский: Рождество – начало всех начал

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил православных с праздником Рождества Христова. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Этот праздник – символ добра и надежды, он наполнен неповторимой атмосферой тепла и искренности, отметил депутат. «Рождество – начало всех начал – настраивает на осмысление прошлого и определения планов на будущее, на сохранение в душе веры и великодушия», - сказал политик.

«Дорогие земляки, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья и добра! Пусть впереди вас ждут только счастливые события, воплощенные идеи и яркие достижения!» - поздравил Александр Козловский.