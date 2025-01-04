Общество

Акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» завершается в Псковской области

Акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» завершается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Во время новогодних и рождественских праздников росгвардейцы поздравили родственников коллег, погибших при исполнении служебного долга, воспитанников подшефных социальных учреждений, ветеранов и семьи сослуживцев.

По сложившейся традиции сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии посетили печорский Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где не только порадовали детей новогодним настроением и вручили подарки, но и продемонстрировали выучку минно-разыскной собаки по кличке Полли.

В Пскове росгвардейцы поздравили детей, семьи которых состоят в местной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

В муниципальных округах и районах области, сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов и членов семей погибших при исполнении служебного и воинского долга на территории Северо-Кавказского региона.

Напомним, что всероссийская акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» проводится с 2022 года.