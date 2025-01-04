Общество

Псковская полиция проконтролировала безопасность празднования Рождества в 104 храмах

Псковская полиция обеспечила безопасность жителей региона во время проведения праздничных богослужений. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В ночь с 6 на 7 января стражи порядка приняли участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову. Всего в эту ночь на территории региона службы прошли в 104 церквях и храмах.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом были закреплены руководители подразделений управления МВД и территориальных органов МВД России на районном уровне.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители народных дружин и казачества, представители частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений обеспечили сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский поздравил настоятеля Храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья отца Алексея – члена Общественного совета при региональном УМВД. Леонид Петрович поблагодарил общественника за активную просветительскую и профилактическую работу.

Отметим, что начиная с утра 6 января и до окончания праздничных богослужений, места проведения были обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм осуществлялся с помощью ручных и арочных металлодетектеров.

Полицейские продолжат нести службу и осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников.