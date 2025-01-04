Стало известно, как мошенники используют телеприставки для обмана пенсионеров

Пожилые россияне все чаще становятся жертвами мошенников, которые используют для этого настройку телевизионных приставок, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомленностью старшего поколения», — объяснил он.
По словам Гаврилова, новая схема мошенничества заключается в том, что под видом специалистов по ремонту или настройке оборудования мошенникам удается взять с пенсионеров значительно больше денег, чем было изначально оговорено. Злоумышленники также могут использовать сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ, это создает у жертвы иллюзию легальности происходящего, пишет RT.
Как утверждает парламентарий, бороться с такими мошенниками сложно, поскольку они формально действуют в рамках закона.
«Они могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже платить налоги. Это затрудняет квалификацию их действий как мошенничество, поскольку отсутствует элемент прямого обмана в глазах закона», — добавил Гаврилов.
Ранее россиян предупреждали о новом виде мошенничества, в котором используются дипфейк-звонки. Отмечается, что существует множество схем обмана: от звонков от якобы родственников или начальников до применения дипфейков во время видеозвонков в реальном времени, что считается особо опасным.
По данным МВД, мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них срабатывает около тысячи, но ущерб при этом колоссальный.