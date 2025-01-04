Общество

Михаил Ведерников побывал на выставке трофейной военной техники в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил открывшуюся сегодня выставку трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что представленные экспонаты он осмотрел вместе с воспитанниками Центра «Воин».

«Подробно ознакомились с ребятами с каждым представленным образцом техники. В основной части экспозиции танк Abrams, французский танк АМX, бронетранспортер М113, боевая машина пехоты Bradley, бронемашина Mastiff. Здесь можно увидеть, какие силы, средства и ресурсы сейчас брошены на фронт, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам», - написал губернатор и отметил, что этой выставкой Псковская область открывает Год Защитника Отечества.

«Приглашаю всех жителей Псковской области обязательно посетить выставку. Сделать это можно до 25 января. Автостоянка возле областного центра семьи

на улице К. Маркса», - призвал Михаил Ведерников.

Как сообщалось ранее, выставка трофейной техники открылась в Пскове в среду, 8 января.