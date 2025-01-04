Караоке организуют в Псковском музее на празднике в честь Старого Нового года

Большой семейный праздник, посвящённый Старому Новому году, пройдёт в Псковском музее-заповеднике в воскресенье, 12 января. Праздничные события будут проходить в музейном комплексе «Двор Постникова» – старинных купеческих палатах XVII века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В программе:
Праздник начнётся в 16:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Для участия необходима предварительная запись по телефонам: +78112292259, +78112292260.