Общество

Караоке организуют в Псковском музее на празднике в честь Старого Нового года

Большой семейный праздник, посвящённый Старому Новому году, пройдёт в Псковском музее-заповеднике в воскресенье, 12 января. Праздничные события будут проходить в музейном комплексе «Двор Постникова» – старинных купеческих палатах XVII века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В программе:

Музейное караоке с хорошей музыкой из всеми любимых советских кинофильмов, приятное общение и праздничная атмосфера;

«Сокровища с антресолей», где каждый предмет готов рассказать нам свою необычную историю о новогодней традиции украшения ёлки в советское время;

Экскурсия по выставке японской гравюры эпохи Эдо, которая познакомит нас с искусством страны восходящего солнца и приоткроет тайну романтической истории русского дипломата и юной испанской девушки.

Праздник начнётся в 16:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Для участия необходима предварительная запись по телефонам: +78112292259, +78112292260.