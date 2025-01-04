Общество

Пять несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области за 2024 год

Пять несанкционированных свалок ликвидировало Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в Псковской области с начала 2024 года. Всего было выявлено десять свалок на землях сельскохозяйственного назначения на общей площади 5,56 гектара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Государственные инспектора отдела земельного надзора провели на территории Псковской области 657 надзорных мероприятий. Проверки осуществлялись без взаимодействия с контролируемыми лицами в целях оценки соблюдения обязательных требований в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в рамках которых проконтролировано более 88 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

По результатам выездных обследований с начала 2024 года зафиксированы факты ликвидации пяти несанкционированных свалок отходов производства и потребления на общей площади 1,37 гектара, расположенных на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Великолукском, Псковском районах и Порховском муниципальном округе.

Ведомством по всем установленным фактам нарушений применялись оперативные меры реагирования. Собственникам сельхозземель объявлялись предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства с предложением их устранить и принять меры, направленные на вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот.