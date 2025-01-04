Общество

Более 36 тысяч гостей посетило вотчину Деда Мороза в Великом Устюге на праздниках

В новогодние праздники количество посетителей вотчины Деда Мороза в Великоустюгском районе Вологодской области выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 36 тысяч человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Деда Мороза.

Фото: «Российский Дед Мороз» / Telegram-канал

Резиденция главного героя Нового года принимает гостей круглый год. Следующим крупным событием станет Детский новый год, который отметят в эту субботу, 11 января.

Напомним, ранее в Псковскую область приезжал поезд Деда Мороза.