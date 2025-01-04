Две квартиры для детей-сирот закупят в Куньинском районе

Администрация Куньинского района проводит закупку благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо приобрести 2 квартиры. Об этом сообщил глава куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.
Закупки проводятся через аукцион в электронном виде. Начальная максимальная цена за одну квартиру – 908 589 рублей.
Требования к объекту закупки:
Всё должно быть в исправном состоянии. Квартира не должна требовать ремонта (в том числе косметического).
«Если у вас есть желание продать свою квартиру, и она соответствует указанным выше требованиям, но не знаете, как участвовать в торгах, обратитесь в администрацию Куньинского района (телефон 81149 2-18-77)», - сказал Олег Лебедев.
Заявки принимаются до 13 января.