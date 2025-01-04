Общество

Две квартиры для детей-сирот закупят в Куньинском районе

Администрация Куньинского района проводит закупку благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо приобрести 2 квартиры. Об этом сообщил глава куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

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Закупки проводятся через аукцион в электронном виде. Начальная максимальная цена за одну квартиру – 908 589 рублей.

Требования к объекту закупки:

месторасположение – Кунья;

общая площадь квартиры – не менее 33 кв. м;

централизованная система отопления, водоснабжения, канализация;

в санузле должны быть унитаз, ванна или душ, со смесителями, раковина;

на кухне должна быть мойка и газовая плита.

Всё должно быть в исправном состоянии. Квартира не должна требовать ремонта (в том числе косметического).

«Если у вас есть желание продать свою квартиру, и она соответствует указанным выше требованиям, но не знаете, как участвовать в торгах, обратитесь в администрацию Куньинского района (телефон 81149 2-18-77)», - сказал Олег Лебедев.

Заявки принимаются до 13 января.