Общество

Правительство сократит срок временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году

Правительство России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, на 15% к 2030 году относительно этого показателя в 2023 году, свидетельствует план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, 2023 год - 100%... 2030 год - 85%», - говорится в документе.

При этом ежегодное уменьшение в течение шестилетнего периода планируется на 1,5% - 2,5% ежегодно, пишет РИА Новости. Согласно плану, сокращение продолжительности освобождения от работы должно привести к повышению эффективности и продуктивности труда.

«Ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию (профилактические осмотры), охваченных диспансерным наблюдением, систематически занимающихся физической культурой и спортом», - поясняется в документе.

Кроме того, план предусматривает создание обновленной модели центров здоровья для наблюдения за здоровьем населения, для изучения и коррекции питания граждан, а также развитие системы медицинской реабилитации, оптимальной для восстановления здоровья.