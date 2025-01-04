Общество

Более 200 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер на новогодних праздниках

233 псковича обратились в кожно-венерологический диспансер Псковской области за медицинской помощью в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Как и в прошлом году лидером среди заболеваний остается аллергический дерматит.

«Разнообразие и обилие новогодних блюд - самая частая причина проявления заболевания. Также часто обращались с герпесом и акне. Достаточно много было детей с инфекционным дерматитом, чаще после бактериальных инфекций или несоблюдения правил личной гигиены», - отметила заведующая поликлиническим отделением Анастасия Филатова.