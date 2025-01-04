Общество

«Гельдт»: Баня как средство восстановления после новогодних праздников

Возвращение к рабочему ритму после продолжительных новогодних праздников часто становится настоящим испытанием для организма и психики. После обилия застольев многие ощущают вялость и тяжесть в теле. Чтобы справиться с этим состоянием, специалисты рекомендуют обратить внимание на посещение бани, сообщили в банном комплексе «Гельдт».

В первую очередь, посещение парилки помогает организму избавиться от накопленных токсинов и возвращает бодрость и легкость. Пар-мастер, используя правильные комбинации пара, веников и водных процедур, способствует восстановлению сил. Например, программа «Взрывной грейп» в Гельдтовой бане, включающая грейпфрутовый массаж и дождевание минеральной водой, может стать эффективным способом для преодоления послепраздничной вялости.

«Ароматерапия с использованием эфирных масел также оказывает положительное воздействие, помогая расслабиться и восстановить гармонию тела и души. Кроме того, после рабочего дня полезно провести время в бане с друзьями, воспользовавшись удобствами специально оборудованных гостевых комнат. Завершив банные процедуры, можно посетить ресторан и насладиться вкусной едой и напитками, сохраняя баланс между работой и отдыхом», - отметили в банном комплексе.