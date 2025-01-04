Общество

Псковские комитеты по молодежной политике и семей воинов Отечества заключили соглашение о сотрудничестве

Представители комитета по молодёжной политике Псковской области и регионального комитета Семей Воинов Отечества подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по молодежной политике Псковской области

Встреча прошла в Центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы.

Врио председателя комитета Дмитрий Яковлев и руководитель регионального штаба Комитета Семей Воинов Отечества Мария Филонова обсудили перспективы совместной работы. В планах — реализация совместных проектов, направленных на формирование у молодёжи чувства долга, ответственности и любви к Родине.

Дмитрий Яковлев рассказал о возможностях регионального Дома молодёжи и предложил использовать его пространства для проведения различных мероприятий. Он подчеркнул, что Дом молодёжи является многофункциональным и подходит для организации встреч, просмотров фильмов, концертов, репетиций и других событий.

Мария Филонова отметила важность такой поддержки для семей участников специальной военной операции.