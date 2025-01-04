Общество

Два больших концерта детского оркестра пройдут в Великих Луках в 2025 году

Два больших концерта с участием детской филармонии пройдут в Великих Луках в 2025 году. Об этом в эфире передачи «Подстрочник» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.

«Детская филармония - это проект губернатора. Было создано два оркестра, состоящих из детей: народный и камерный. Камерный уже потихоньку перерастает в симфонический. Это дети, ученики из разных музыкальных школ из районов. Периодически мы проводим туда отбор и те, кого отобрали, приезжают на сессии, они обычно проходят во время каникул. Они неделю репетируют, по итогу проходит один большой концерт. Концертов было уже несколько. Ближайшая сессия пройдет в конце марта», - отметил Александр Боярков.

Он добавил, что в этом году будет сделан акцент на южной столице региона.

«Мы в первый раз будем проводить ее полностью в Великих Луках и там же пройдет большой концерт. В этом году мы в Великих Луках делаем два больших мероприятия. По моему мнению, мы почему-то этот регион обходим стороной. Приглашаем великолучан на концерты, это будет очень интересно», - сказал Александр Боярков.