Общество

Мемориальную доску почетному гражданину Валерию Степанову открыли в Великих Луках

Состоялось открытие мемориальной доски почётному гражданину города Великие Луки Валерию Степанову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

20 сентября 2024 года в ходе 21-го очередного заседания Великолукской городской Думы седьмого созыва депутаты согласовали установку в городе Великие Луки мемориальной доски почётному гражданину города Великие Луки Валерию Степанову.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Сегодня, 10 января, на здании дома № 1 на улице Некрасова (здание бывшей почтовой конторы) появилась мемориальная доска в память о Валерии Степанове. Во время открытия со словами уважения к труду Валерия Степанова и признания его вклада в развитие нашего города выступили представители городской власти Великих Лук.

Заместитель Главы города Сергей Гусев, в частности отметил, что Валерий Степанов всегда был неутомимым тружеником, преданным избранному делу и патриотом, бесконечно любившим родной город, стремившимся приумножить его славу. Он многое сделал для своих родных Великих Лук и развития почтовой отрасли, в которой отработал десятки лет. Также Сергей Гусев уделил отдельное внимание работе почетного гражданина по созданию уникального музея почтовой связи, аналогов которому нет в Псковской области.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в своей речи отметил, что Валерий Степанов был не только отличным специалистом, но и замечательным человеком. Его душевная щедрость, отзывчивость и готовность прийти на помощь вызывали глубокое уважение окружающих.

Также Андрей Беляев сказал, что открытие этой мемориальной доски – хорошая возможность выразить благодарность и признательность почетному гражданину за его вклад в развитие нашего города и отечественной почтовой отрасли. Глава администрации города поблагодарил всех, кто присутствовал на открытии мемориальной доски и всех, кто хранит память об уважаемом земляке Валерии Степанове.

На торжественной церемонии открытия присутствовали родственники, коллеги, близкие друзья и товарищи Валерия Степанова, а также представители Великолукской городской Думы и почётные гости.

