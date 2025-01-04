Общество

Новогодний интернет-трафик в Пскове вырос на 11% - исследование

В новогодние праздники россияне предпочитали смотреть видео в VK и «Кинопоиске» и поздравлять друг друга через мессенджеры (в первую очередь Telegram и WhatsApp). А вот популярность традиционных звонков продолжает снижаться. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото здесь и далее: МегаФон

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже более семи лет. Абоненты все чаще переходят на общение в мессенджерах, коммуникационные возможности которых значительно шире обычной связи. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в новогодние праздники, когда россияне традиционно спешат поздравить друг друга. И этот Новый год не стал исключением.

В Пскове голосовой трафик на абонента за период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в сравнении с аналогичным периодом начала прошлого года сократился на 13,5%, а объём потребляемого интернет‑трафика в расчёте на абонента вырос на 11%.

Прошлогодние показатели были скромнее. В ночь с 2023 на 2024 год объем голосового трафика сократился на 9%, а потребление мегабайтов в расчете на одного абонента выросло всего на 4%.

Самым популярным мессенджером россиян с шести часов вечера последнего дня прошлого года и до шести часов утра 1 января 2025 по суммарному объему трафика стал Telegram. По сравнению с 2024 годом этот показатель для данного мессенджера вырос почти на 13%. Однако у идущего вторым WhatsApp прирост трафика оказался более чем в два раза выше, составив 30%. Самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодежи Snapchat, специализирующийся на отправке сообщений с прикреплёнными фото и видео и занявший в итоге третье место. Его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей безусловным лидером в новогоднюю ночь стал VK, объем трафика которого увеличился на 35%. Второе место занял TikTok, который официально покинул Россию (+18%). А вот трафик идущих на третьем месте «Одноклассников» упал на 19% по сравнению с прошлым годом.

Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идут «Кинопоиск» и RuTube. При этом последний сервис продемонстрировал пятикратный рост объемов трафика год к году. Прирост трафика у видеосервиса VK оставил 146%, а у «Кинопоиска» этот показатель в новогоднюю ночь увеличился на 24%.

Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга – YouTube. Его трафик составил всего 5% от первой ночи 2024 года. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмое место, уступив место крупным российским онлайн-кинотеатрам.

МегаФон постоянно анализирует предпочтения своих клиентов с тем, чтобы оперативно реагировать на любые изменения спроса со стороны абонентов. Это необходимо как для оптимизации работы сети, так и для разработки акутальных предложений, учитывающих новые потребности клиентов компании.