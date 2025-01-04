Общество

Ортопед рассказал, к чему приводит сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни или гиподинамия приводят к мышечной гипотрофии, раннему старению организма и предрасположенности к травмам, рассказал ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

«Гиподинамия — очень современная проблема, ничего хорошего не предвещает. Ее ортопедические проявления — это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам», — сказал Сорокин.

По его словам, к ортопедам все чаще стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов из-за сидячего образа жизни, пишет РИА Новости.