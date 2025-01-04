Общество

Без электричества остались 18 населенных пунктов в Псковском районе

В связи с интенсивным снегопадом и налипанием мокрого снега в настоящее время 18 населенных пунктов муниципалитета находятся без электроснабжения. Аварийные бригады энергетиков в сложных условиях ведет восстановление, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Дорожная техника выведена на уборку снега. В первую очередь расчистка производится на дорогах с наибольшей интенсивностью движения. Прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды», - отметила глава района.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220 и телефону 122; Единая служба спасения 112. Единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района +7 (8112) 29-31-13;