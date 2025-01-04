Общество

Последствия снегопада ликвидируют в Палкинском районе

Ведутся работы по расчистке дорог и дворовых территорий в Палкинском районе, сообщается в Telegram-канале главы района Ольги Потаповой.

Фото: Ольга Потапова / Telegram

«Дорожные службы не отдыхают даже в выходные, работают! Не выдерживая снежного натиска деревья падают на проезжую часть. Стараемся максимально оперативно убирать валежник! Если вы заметили деревья на проезжей части, просим сообщать в ЕДДС по телефону 88114521472», - прокомментировала Ольга Потапова.

Она также добавила, что необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах.

«Снег рыхлый машины часто уходят в занос! Берегите себя! Спасибо всем за понимание и терпение!» - отметила глава района.