Общество

Александр Котов: Прокуратура стоит на страже закона и справедливости

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от себя лично и от имени областного Собрания поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации! Соблюдение законодательства – важнейшее условие для общественного благополучия, эффективного функционирования государственных институтов, развития экономики и социальной сферы. Именно на прокуратуру возложена задача по контролю за исполнением действующих правовых норм – надзорное ведомство строит на страже закона и справедливости», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, занимаются правотворческой деятельностью, принимают участие в заседаниях органов государственной власти и органов местного самоуправления, рассматривают обращения граждан, оказывают юридическую помощь самым незащищенным группам граждан – детям, инвалидам, пенсионерам.

«Общественная важность задач, стоящих перед прокурорскими работниками, определяет исключительную степень профессиональной ответственности: компетентность, принципиальность, порядочность, добросовестный подход к делу являются неизменными качествами сотрудников органов прокуратуры. Желаю дальнейшей результативной работы во имя укрепления суверенитета России и соблюдения прав и свобод граждан!» - добавил Александр Котов.