Общество

Около 5 тысяч человек подключили к электричеству к концу дня

К вечеру подключили почти 5 тыс. человек от общего числа. Работа продолжается, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Наибольшее количество отключений приходится на Стругокрасненский, Плюсский, Псковский, Гдовский, Порховский и Печорский муниципалитеты. Восстановление ведётся силами 70 бригад численностью 257 человек. Решением штаба электросетевого комплекса ПАО Россети к нам дополнительно направлено 10 бригад из других субъектов, 8 из них прибудут уже к ночи», - отметил губернатор

Отключённых объектов ЖКХ и соцсферы нет, добавил он.