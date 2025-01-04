Общество

Лунное гало смогли наблюдать жители европейской части России

Ночью на 13 января жители европейской части России стали свидетелями редкого природного явления — лунного гало. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул N3».

Фото здесь и далее: «Пул N3» / Telegram-канал

Это оптическое явление представляет собой светящееся кольцо вокруг Луны, которое образуется при прохождении света через кристаллы льда в атмосфере. Лунное гало часто наблюдается в холодных регионах, но его появление в умеренных широтах случается реже.

«Чаще всего это бывает в мороз при повышенной влажности и завесе из перистых облаков. Как только облака уходят, исчезает и гало», - сообщили в Telegram-канале.