Общество

Сколько платят журналистам в СЗФО, вычислили аналитики

В России 13 января отмечают День российской печати. Вопреки названию, в последнее время в этот праздник поздравляют всех, кто так или иначе причастен к созданию любых СМИ – как печатных, так и электронных (сетевые издания, ТВ, радио). Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, как в России изменилась потребность в журналистах, какие требования к ним предъявляют редакции и какую заработную плату предлагают.

Согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», в 2024 году в России было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов и корреспондентов. Спрос на этих специалистов не изменился по сравнению с 2023 годом.

Чаще всего журналисты требуются в Москве — на столицу приходится почти каждая третья вакансия (30%). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (6,1%), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%).

Аналитический сервис hh.ru «Люди в цифрах» определил диапазон предлагаемых журналистам заработных плат в 2024 году от 40 230 рублей до 80 460 рублей. В 2023 году предлагаемые зарплаты составляли в среднем от 34 483 рублей до 68 966 рублей, то есть размер оплаты труда журналистов увеличился. Наибольшие зарплатные предложения для журналистов сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.

В целом по Северо-Западному федеральному округу зарплаты и спрос на журналистов отличаются в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге спрос на журналистов по итогам года упал на 10%, но диапазон предлагаемых зарплат вырос до 51,7–91,9 тысяч рублей. В Карелии и Псковской области спрос на журналистов вырос за год на 40% и 57% соответственно, но предлагаемые зарплаты росли не так динамично.

61% вакансий для журналистов и корреспондентов рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трёх лет. 19% подойдут людям без профильного опыта работы. Ещё столько же требуют от 3 до 6 лет опыта. Стаж свыше 6 лет необходим лишь в 1% случаев.

Даже когда опыт в вакансии не требуется, работодатели рассчитывают, что у претендента на должность журналиста будет высшее гуманитарное образование (желательно профильное), а также навыки поиска, обработки и анализа информации. Важнейшее требование — это грамотная устная и письменная речь. Также приветствуется портфолио работ (например, публикаций в СМИ, сюжетов или радиоэфиров).

Как правило, для трудоустройства на должность журналиста необходимо не только пройти собеседование, но и успешно выполнить тестовое задание.

От журналистов с опытом работы, помимо всего вышеперечисленного, нередко ожидают глубоких познаний в какой-либо теме, например, в экономике, культуре, политике, спорте или науке — в зависимости от специфики СМИ. Кроме того, важным преимуществом является наличие у кандидата собственной базы контактов и источников в различных сферах.

В подавляющем большинстве случаев (79% вакансий) предполагается полный рабочий день в офисе. Полностью удалённый формат предлагают только 14% вакансий. Впрочем, зачастую журналистам приходится работать в ненормированном графике, ведь иногда на события или происшествия приходится выезжать и в ночное время, и в выходные.