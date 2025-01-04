Общество

В Псковской области за 2023 год выпустили 6 миллионов экземпляров газет

В Псковской области за 2023 год выпустили 6 миллионов экземпляров газет, примерно по 10 газет на каждого жителя региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате со ссылкой на данные Российской государственной библиотеки.

В 2023 году в Псковской области выпускали 41 газету. Всего сверстано 2 088 номеров. В типографиях отпечатано 83 номера периодических изданий общим годовым тиражом 581,2 тысячи экземпляров.

Кроме того, за год издана 71 книга и брошюра общим тиражом 159,7 тысячи экземпляров.