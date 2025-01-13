Общество

Торф из Литвы не пропустили в Казахстан через границу РФ в Псковской области

18,7 тонны торфа, перевозимого из Литвы в Казахстан, не прошли контроль на российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска «Бурачки», расположенном в Псковской области, на новогодних праздниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что в фитосанитарном сертификате отсутствовала информация о том, что подкарантинная продукция произведена в зоне, местах и (или) участках производства, свободных от карантинных вредных организмов. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз торфа на территорию ЕАЭС запрещен.