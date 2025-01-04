Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги больших выходных, подросший МРОТ и новая стоимость проезда

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Итоги больших новогодних выходных: всё прошло достаточно спокойно, а какие выходные и праздничные дни ждут нас в этом году?
- С 1 января подрос МРОТ: на что это повлияет?
- Как отработали «Газпром» и «Россети» по региону в минувшем году и что впереди?
- Диспансеризацию можно пройти по выходным и новая стоимость проездных на городской транспорт.
- Циклон «Чарли» прошел в Псковской области, как устраняют последствия?
- Политические перспективы этого года в комментарии нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.