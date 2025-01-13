Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Готовим сами как в ресторане
Господин Рейтингомер
Итоги 2024 Псковские медиа
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
«Истфакт» Ленин в Пскове
резонанс 2024
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Профсоюз Первый помощник
2024 год Политические итоги
100 самых Влиятельных псковичей
Платное лечение
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 13.01.2025 15:310 Псковские медиа-2024: жизнь миром и войной 13.01.2025 19:400 24% псковичей поддерживают инициативу приводить домашних животных на работу — опрос 13.01.2025 19:200 Торф из Литвы не пропустили в Казахстан через границу РФ в Псковской области 13.01.2025 19:140 Актриса Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет 13.01.2025 19:080 Каждый второй пскович пообещал себе высыпаться в новом году – опрос 13.01.2025 19:020 Жители Пскова смогут принять участие в областном конкурсе проектов ТОС 
 
 
 
Самое популярное 08.01.2025 11:400 Выставка трофейной техники открылась в Пскове. Фоторепортаж 09.01.2025 08:130 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове 09.01.2025 09:560 В Пскове сбит пешеход на Рижском проспекте. ВИДЕО 08.01.2025 11:020 Псковские спасатели открестились от вызволения коровы из ледяной реки 10.01.2025 22:040 Крупнейший мировой производитель фанеры купил промышленную площадку в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Около 40% респондентов ПЛН не покупали подарки на Новый год

13.01.2025 18:44|ПсковКомментариев: 0

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не покупали подарки на Новый год, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 406 человек.

40,7% опрошенных не покупали подарки. Чуть меньше, 30,6%, все-таки потратились на презенты родным, близким, друзьям и коллегам. Затраты составили менее 10 000 рублей. От 10 до 20 тысяч рублей выложили 11,6% участников опроса. 7,4% предпочли порадовать людей на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. 7% превысили максимальный заявленный порог данного опроса - свыше 50 тысяч рублей. Радует, что есть в Псковской области такие щедрые на подарки люди. От 30 до 40 тысяч потратили 2,7% опрошенных жителей региона.

Вывод вызывает массу вопросов. Либо опрошенные решили саботировать статистические данные еженедельного опроса, либо, действительно, у ряда людей отсутствовал дух и атмосфера праздника. В любом случае, статистика получилась, с одной стороны, грустная, а с другой, большинство все-таки сохраняет в себе традиции и атмосферу одного из главнейших праздников страны и дарит родным и близким тепло и внимание, пусть и измеряемое, как в данном опросе, в рублях. 

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Надо ли сокращать количество праздничных выходных дней в году?

Теги: #опрос ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать количество праздничных выходных дней в году?
В опросе приняло участие 31 человек
13.01.2025, 19:400 24% псковичей поддерживают инициативу приводить домашних животных на работу — опрос 13.01.2025, 19:310 Два автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове. ВИДЕО 13.01.2025, 19:210 В массовой аварии под Лугой пострадали водитель Ford Focus и ребенок-пассажир 13.01.2025, 19:200 Торф из Литвы не пропустили в Казахстан через границу РФ в Псковской области
13.01.2025, 19:140 Актриса Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет 13.01.2025, 19:100 В РПЦ поддержали отмену крещенских купаний ради безопасности 13.01.2025, 19:080 Каждый второй пскович пообещал себе высыпаться в новом году – опрос 13.01.2025, 19:020 Жители Пскова смогут принять участие в областном конкурсе проектов ТОС 
13.01.2025, 19:000 Массовая лыжная гонка пройдет на островской базе «Юность» 8 февраля 13.01.2025, 19:000 Для ликвидации последствий циклона «Чарли» в Псковскую область привлекли дополнительные бригады 13.01.2025, 18:440 Около 40% респондентов ПЛН не покупали подарки на Новый год 13.01.2025, 18:400 Делегация из Казахстана посетила памятные места Невельского округа
13.01.2025, 18:180 «Постскриптум»: Итоги больших выходных, подросший МРОТ и новая стоимость проезда. ВИДЕО 13.01.2025, 18:000 Рейтингомер: По учебнику истории средних веков 13.01.2025, 17:550 Более 180 тысяч кубометров снега вывезли с путей РЖД в СЗФО после циклона «Чарли» 13.01.2025, 17:520 «Восстановить жизнь»: работа фонда «Защитники Отечества»
13.01.2025, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 января 13.01.2025, 17:350 Псковский фельдшер сломала позвоночник в ДТП 13.01.2025, 17:270 Театр современного танца выступит в псковской филармонии 13.01.2025, 17:210 Сотрудники прокуратуры в Пскове получили региональные и ведомственные награды
13.01.2025, 17:050 Великолукский суд поддержал прокурора в деле о хищении бюджетных средств 13.01.2025, 16:570 Псковские спортсмены стали призерами Кубка России по зимнему плаванию 13.01.2025, 16:510 Жители и гости Пскова могут посетить «Поезд Победы» 14 и 15 января 13.01.2025, 16:460 Пятерых водителей задержали за повторное нетрезвое вождение в Псковской области
13.01.2025, 16:260 Мужчину в Палкинском районе избили до смерти на новогодних праздниках 13.01.2025, 16:240 По факту наезда внедорожника на пешехода в Пскове могут возбудить уголовное дело 13.01.2025, 16:220 Более 163 тысяч человек воспользовались услугами псковского аэропорта в 2024 году 13.01.2025, 16:170 Открытый перелом получил водитель Opel Meriva в столкновении с Volkswagen Tiguan в Пскове
13.01.2025, 16:120 До -6 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 января 13.01.2025, 15:510 «ГорДозор»: Как прошли праздники в Пскове? ВИДЕО 13.01.2025, 15:430 Более 80 тысяч гостей посетили «Сказочный лес» в Пскове 13.01.2025, 15:380 Энергообеспечение восстановили в 71 населенном пункте Псковской области
13.01.2025, 15:310 Псковские медиа-2024: жизнь миром и войной 13.01.2025, 15:180 Ремонтные работы на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить зимой 13.01.2025, 15:120 На праздниках в аварийную службу «Газпром газораспределение Псков» поступило около 90 заявок 13.01.2025, 15:050 «Железные люди»: Владимир Кузь о правильном рационе и здоровых привычках. ВИДЕО
13.01.2025, 14:550 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей две единицы оружия 13.01.2025, 14:490 Ненастная погода ожидается в СЗФО на неделе 13.01.2025, 14:430 Почти две тысячи километров линий электропередачи восстановили в Псковской области 13.01.2025, 14:350 Старый Новый год отметили отметили более 60 человек в Псковском музее-заповеднике
13.01.2025, 14:260 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Постновогодняя песенка 13.01.2025, 14:250 Без малого четыре тысячи школьников побывали в «Михайловском» в дни зимних каникул 13.01.2025, 14:160 Снегопад в Псковской области: красота и её последствия 13.01.2025, 13:590 Пропавшего в Острове подростка нашли живым
13.01.2025, 13:580 Владимир Кузь рассказал о трудностях перехода к здоровому образу жизни 13.01.2025, 13:511 Комитет юстиции за год подготовил для псковских супружеских пар более 600 юбилейных медалей 13.01.2025, 13:390 Более 3 млн рублей похитили ложные правоохранители и банковские служащие у псковичей 13.01.2025, 13:200 Владимир Кузь: Ключ к успеху в спорте заключается в самодисциплине
13.01.2025, 13:090 Председатель Собрания депутатов Гдовского района покинул свой пост 13.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги больших выходных, подросший МРОТ и новая стоимость проезда 13.01.2025, 13:030 В Псковской области за 2023 год выпустили 6 миллионов экземпляров газет 13.01.2025, 12:500 Песков: Переговоры Путина и Трампа пока предметно не готовятся
13.01.2025, 12:490 Александр Козловский поздравил псковских журналистов с Днем российской печати 13.01.2025, 12:360 Военные учения возобновятся на полигоне «Завеличье» с 14 января 13.01.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Как прошли праздники в Пскове? 13.01.2025, 12:330 Детей из Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Большие вызовы»
13.01.2025, 12:290 «Постскриптум»: Итоги больших выходных, подросший МРОТ и новая стоимость проезда 13.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с Владимиром Кузем 13.01.2025, 12:000 Александр Котов: Репутацию СМИ определяют достоверность, глубина и непредвзятость 13.01.2025, 11:530 Великолучанин украл спиртные напитки и продукты из магазина
13.01.2025, 11:450 В День российской печати корреспондента ПЛН Ульяну Лаблюк наградил глава администрации Великих Лук 13.01.2025, 11:340 Сирены включат в Псковской области 15 января 13.01.2025, 11:280 Российский футбольный союз взял под контроль выборы президента псковской федерации 13.01.2025, 11:130 Проект «Разговоры о важных» презентуют в Полибино в день рождения Софьи Ковалевской
13.01.2025, 10:520 Почти 14 тысяч обращений обработал псковский филиал фонда «Защитники Отечества» 13.01.2025, 10:380 После циклона «Чарли» в Псковском районе без электричества остаются 33 населенных пункта 13.01.2025, 10:330 «ГорДозор»: Как прошли праздники в Пскове? 13.01.2025, 10:230 Один человек погиб в ДТП на псковский дорогах на прошлой неделе
13.01.2025, 10:090 Молодого человека задержали в Пскове за кражу из магазина на улице Труда 13.01.2025, 10:030 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Леона Поземского и Труда в Пскове. ВИДЕО 13.01.2025, 09:550 Депутат областного Собрания Владимир Кузь станет гостем программы «Железные люди» 13.01.2025, 09:460 Пожар в многоквартирном доме произошел в Себеже
13.01.2025, 09:300 Коротать время в дороге на работу псковичам помогают книги, музыка и сон — опрос 13.01.2025, 09:200 Сколько платят журналистам в СЗФО, вычислили аналитики 13.01.2025, 09:000 В Дновском округе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 13.01.2025, 08:531 Более 1200 деревьев с ЛЭП убрали псковские энергетики после циклона «Чарли»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru