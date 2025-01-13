Общество

Около 40% респондентов ПЛН не покупали подарки на Новый год

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не покупали подарки на Новый год, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 406 человек.

40,7% опрошенных не покупали подарки. Чуть меньше, 30,6%, все-таки потратились на презенты родным, близким, друзьям и коллегам. Затраты составили менее 10 000 рублей. От 10 до 20 тысяч рублей выложили 11,6% участников опроса. 7,4% предпочли порадовать людей на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. 7% превысили максимальный заявленный порог данного опроса - свыше 50 тысяч рублей. Радует, что есть в Псковской области такие щедрые на подарки люди. От 30 до 40 тысяч потратили 2,7% опрошенных жителей региона.

Вывод вызывает массу вопросов. Либо опрошенные решили саботировать статистические данные еженедельного опроса, либо, действительно, у ряда людей отсутствовал дух и атмосфера праздника. В любом случае, статистика получилась, с одной стороны, грустная, а с другой, большинство все-таки сохраняет в себе традиции и атмосферу одного из главнейших праздников страны и дарит родным и близким тепло и внимание, пусть и измеряемое, как в данном опросе, в рублях.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Надо ли сокращать количество праздничных выходных дней в году?