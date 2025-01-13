Общество

Кому стоит избегать употребления горького шоколада, ответила диетолог

Несмотря на все преимущества горький шоколад может быть опасен для некоторых людей. Врач-диетолог Алена Капустина объяснила, кому стоит воздержаться от такого десерта.

Многие знают, что горький шоколад — это натуральный продукт. Его получают путем измельчения какао-бобов и удаления масла какао. В отличие от молочного и темного шоколада, горький шоколад содержит меньше сахара и больше какао. Он обладает рядом полезных свойств, например, улучшает настроение, снижает артериальное давление и укрепляет иммунную систему.

Однако некоторые люди могут иметь аллергию на шоколад, которая проявляется в виде зуда, отека гортани и даже анафилактического шока. Если у человека есть аллергия на шоколад, то ему следует избегать его употребления.

«Горький шоколад может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от синдрома раздражённого кишечника или язвенного колита. Также этот продукт питания содержит сахар и какао, которые могут способствовать развитию кариеса», — отметила врач-диетолог.

По словам Алены Капустиной, горький шоколад содержит небольшое количество кофеина, который может вызывать бессонницу, беспокойство и учащённое сердцебиение у некоторых людей. При этом десерт может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, что может привести к нежелательным побочным эффектам, пишет RuNews24.ru.