Общество

Роспотребнадзор проведёт проверки в федеральной торговой сети «Светофор»

Внеплановые проверки ожидают федеральную торговую сеть «Светофор», которая развивает бренды «Светофор» и «Маяк». Поручение о проведении проверок уже дано Роспотребнадзору и Минэкономразвития, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Проверка инициирована по обращению депутата Сергея Лисовского, который в конце декабря 2024 года попросил правительство провести контроль после сообщений о многочисленных нарушениях со стороны сети. Речь идёт о продаже некачественной и небезопасной продукции, включая несоблюдение закона о маркировке и технических регламентов о производстве пищевой продукции.

Стоит отметить, что с 2020 года в России действует мораторий на плановые проверки бизнеса, включая розничные сети. Внеплановые проверки могут проводиться только в форс-мажорных случаях, например, после многочисленных жалоб или при угрозе здоровью граждан, пишут «Известия».

На данный момент неизвестно, в каких именно регионах пройдут проверки. Издание направило запросы в правительство, Роспотребнадзор и Минэкономразвития, однако ответы пока не получены.

Федеральная торговая сеть «Светофор» управляет 2,2 тысячами магазинов и осуществляет поставки через более чем 100 логистических центров. По данным рейтинга компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев 2024 года выручка сети составила 286,3 миллиарда рублей, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Светофор» занимает пятую позицию в списке крупнейших розничных сетей после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».