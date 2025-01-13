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Общество

В Госдуме предложили платить за помощь в поимке телефонных мошенников

14.01.2025 16:17|ПсковКомментариев: 0

Первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Ткачев («Новые люди») направил обращение в МВД РФ с предложением выплачивать вознаграждение за передачу в правоохранительные органы информации, которая поспособствует поимке телефонных мошенников.

«Одним из способов создать мотивацию может стать введение денежных вознаграждений за передачу в правоохранительные органы ценной информации, которая в итоге поспособствует поимке телефонных мошенников, или обман мошенников, который привел к их поимке и финансовым потерям с их стороны. Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев - глава МВД), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы....», - сказано в документе.

Кроме того, автор обращения предлагает предоставлять денежное вознаграждение за обман телефонных мошенников, «если гражданин сможет доказать, что он не только предоставил информацию, которая помогла задержать телефонных мошенников, но и получил от них аванс за обещание совершить преступление, он сможет получить дополнительное денежное вознаграждение от правоохранительных органов».

За обман телефонных мошенников на сумму не менее 50 тысяч рублей предлагается выплачивать гражданам от государства 10 тысяч рублей. В том случае если мошенников задержали благодаря предоставленной гражданином информации, а за саму информацию, которая привела к поимке мошенников, размер вознаграждения может составить 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

«Реализация указанной инициативы позволит не только увеличить число разоблаченных мошеннических схем и снизить общие финансовые потери граждан, но и снизить число диверсионных преступлений, когда мошенники предлагают гражданам поджечь государственные объекты за вознаграждение и кратно увеличить издержки при организации подобных мошеннических схем», - отмечается в обращении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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