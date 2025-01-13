Общество

Депутаты Собрания в онлайн-формате участвуют в открытии весенней сессии Госдумы

В первом в 2025 году пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации в онлайн-формате приняли участие все регионы страны. Псковское областное Собрание депутатов в масштабном мероприятии представили вице-спикер Игорь Дитрих и председатели парламентских комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, открывая заседание, сообщил коллегам об итогах состоявшейся накануне встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались приоритетные задачи в работе парламента.

В законодательном портфеле Государственной Думы на сегодняшний день находятся 1057 проектов. В безусловном приоритете, по словам председателя нижней палаты российского парламента, остаются поддержка участников СВО и их близких, реализация послания президента Федеральному Собранию, поддержка семей с детьми, а также противодействие нелегальной миграции.

Комментируя открытие весенней сессии, заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, отметил значимость нового формата в работе Государственной Думы, когда к участию в заседаниях привлекаются представители регионов. «Мы можем узнавать о выступлениях депутатов на пленарных заседаниях не из средств массовой информации, а быть непосредственными участниками обсуждения законопроектов и, соответственно, в своей депутатской работе сразу опираться на то, что происходит в Государственной Думе. Формат новый, интересный и, думаю, будет эффективным как для работы Госдумы, так и региональных парламентов», - высказал мнение Игорь Дитрих.