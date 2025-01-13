Общество

Более 1100 человек посетили «Поезд Победы» в Пскове в первый день работы выставки

1153 человека посетили «Поезд Победы» в Пскове в первый день работы выставки. В числе первых посетителей был и губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Поезд Победы» – это первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся поезде. В каждом из вагонов поезда-музея представлена уникальная история Великой Отечественной войны, в которой переплетены исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

Завтра уникальную экспозицию можно посетить на вокзале в Пскове. Главное – пройти регистрацию на сайте ПоездПобеды.рф.