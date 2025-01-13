Общество

Более 3 тысяч человек посетили мероприятия Псковского молодежного кадрового центра за год

Более 3 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Псковского молодежного кадрового центра за 2024 год. Об этом руководитель молодежного кадрового центра Максим Ермолин рассказал в ходе пресс-завтрака в центре занятости населения 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За 2024 год молодежный кадровый центр провел ряд мероприятий, которые объединили более 3 тысяч человек по всей области. Игра "Кадры" объединила более тысячи человек. Мы сами выезжаем в муниципалитеты Псковской области, популяризируем наш бренд. Рассказываем, какой функционал выполняет кадровый центр. Эта игра помогает молодым людям понять, как работает кадровый центр, кто такие соискатель и работодатель», — рассказал Максим Ермолин.

Он отметил, что центр также работает с организацией «Кванториум Псков». Так, была разработана игра в VR-очках, которая позволяет почувствовать себя в определенных профессиях, таких как учитель, работник завода или ученый.

Не менее 100 мероприятий пройдет в Псковском молодежном кадровом центре в 2025 году, в них должны принять участие более 4 тысяч человек.