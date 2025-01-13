Более 3 тысяч человек посетили мероприятия Псковского молодежного кадрового центра за год

Более 3 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Псковского молодежного кадрового центра за 2024 год. Об этом руководитель молодежного кадрового центра Максим Ермолин рассказал в ходе пресс-завтрака в центре занятости населения 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что центр также работает с организацией «Кванториум Псков». Так, была разработана игра в VR-очках, которая позволяет почувствовать себя в определенных профессиях, таких как учитель, работник завода или ученый.
Не менее 100 мероприятий пройдет в Псковском молодежном кадровом центре в 2025 году, в них должны принять участие более 4 тысяч человек.