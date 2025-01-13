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Общество

«Дневной дозор»: Повлияет ли отказ от бакалавриата на качество высшего образования в РФ?

16.01.2025 11:08|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Повлияет ли отказ от бакалавриата на качество высшего образования в России?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

С 1 сентября 2026 года в России стартует очередная вузовская реформа, инициированная Министерством образования и науки РФ. Планируется отказаться от четырехлетнего бакалавриата и вернуться к традиционным формам и срокам обучения, включая высшее и специализированное высшее образование, при этом магистратура останется, но с серьезными изменениями. Это решение породило активные дискуссии среди студентов, преподавателей и экспертов, поскольку оно может кардинально изменить подход к подготовке специалистов в вузах. За последние 25 лет Россия пыталась внедрить в высшем образовании Болонскую систему, ориентируясь на западные модели, но теперь как будто возвращается к проверенному советскому варианту.

Болонская система с ее разделением «вышки» на бакалавриат и магистратуру была «пересажена» на российскую почву в период потепления в отношениях с Западом. Понятно, что в нынешней реальности говорить об интеграции российских вузов в международное образовательное пространство практически бессмысленно - собственно автоматического признания российских дипломов в Европе не было и до событий 2022 года, и отказ от нее, казалось бы, - логичное решение. Но тем не менее споры вокруг предложенной реформы продолжаются: одни считают возвращение к советской модели правильным шагом, другие - указывают на риски изоляции и утраты связи с мировыми стандартами. Сторонники реформы уверены, что более длительные программы обучения помогут повысить качество подготовки специалистов, позволяя им глубже осваивать будущие профессии. Критики выражают опасения, что отказ от бакалавриата может снизить доступность образования, увеличить сроки обучения и уменьшить гибкость образовательных траекторий. При этом качество профессиональной подготовки выпускников вузов вряд ли повысится.

Третьи эксперты говорят о том, что власти занимаются решением не той проблемы - бороться нужно не с Болонской системой, а с деградацией высшего образования в России, где дипломы стали массовым явлением, но потеряли свою ценность. Принесет ли отказ от Болонской системы и бакалавриата с магистратурой пользу российской системе высшего образования? Повысится ли качество подготовки специалистов за счет возврата к пятилетнему сроку обучения? И действительно ли отказ от бакалавриата и магистратуры означает возврат к советской системе высшего образования? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов отмечает: отказ от Болонской системы и магистратуры может быть полезен для российской системы высшего образования, так как даст возможность выстроить национальные образовательные стандарты, учитывающие исторический контекст и современные потребности. Однако для повышения качества подготовки специалистов важно не только изменить сроки обучения, но и модернизировать образовательные программы, подготовку преподавателей и создать условия для творческого и научного развития. Возврат к старым методам в новых условиях практически невозможен, поэтому необходимо строить что-то новое, соответствующее современным вызовам.

«В каждой стране исторически складывается своя система образования. И в эпоху Российской империи, в эпоху Советского Союза были выстроены национальные образовательные системы, в которых можно было найти много плюсов, много минусов. Тем не менее выпускники получали образование в соответствии с целями и задачами, поставленными государством. Я считаю это крайне важным. В связи с этим на сегодняшний день переход к национальной системе является более чем актуальным».

Александр Седунов также считает, что подготовка и мотивация преподавателей играют ключевую роль в системе профессионального образования.

«Чтобы качество образования повышалось, необходимо вносить изменения в образовательные стандарты. Кроме того, важно уделять внимание подготовке преподавателей, работающих в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования. Для стимулирования их творческого и научного развития, а также для повышения эффективности работы в профессиональных образовательных организациях необходимо разработать систему мотивации. Во-первых, крайне важно, чтобы наши дети, поступающие в систему профессионального образования, были готовы к восприятию усложненного и обновленного объема знаний, который требуется в настоящее время. Это предполагает не только заучивание основных понятий, но и способность находить, анализировать и использовать информацию в различных областях».

Депутат Великолукской городской Думы, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков отметил, что каждая система имеет свои положительные и отрицательные стороны. Он подчеркнул, что переход на Болонский стандарт был непростым, но современные студенты за последние годы к нему уже адаптировались. Поэтому вместо того, чтобы возвращаться к советской системе целиком, важно извлечь лучшие её элементы и объединить их с современными нормами для улучшения качества образования, полагает Дмитрий Белюков.

«Любая система, какой бы она ни была, имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. В 90-е годы, когда происходил переход от советской модели, было высказано много критики. Однако, проведя объективный анализ, можно сделать вывод, что в любой системе есть свои преимущества и недостатки. Переход на Болонскую систему произошёл без предварительных консультаций с обществом. Мы адаптировались к новым условиям, анализировали преимущества и недостатки новой системы. Это было непросто. За это время выросло целое поколение молодых людей, которые адаптировались к новой системе и живут в ней. Ситуация с Болонской системой неоднозначна. Я уверен, что если мы возьмём лучшее из прошлого, умножим это на усилия, основанные на наших традиционных ценностях и образовательных стандартах, то наше образование будет иметь хорошее будущее и высокое качество».

Почетный гражданин Пскова, доктор технических наук, профессор Сергей Вертешев считает, что отказ от Болонской системы и бакалавриата может улучшить российское высшее образование, но только при грамотной реализации. По его мнению, сегодня уже очевидно, что введенная в России по западному образцу Болонская система не повысила качество подготовки выпускников вузов. Правда, и возврат к 5-летнему обучению не решит проблему качества подготовки кадров без изменения содержания высшего образования. Основной упор, по мнению Сергея Вертешева, нужно сделать на реальные, практические знания, а возвращаться к советской системе нужно не путем простого копирования модели, а с учётом современных достижений.

«Внедрение Болонской системы, на мой взгляд, не принесло значительных положительных изменений для системы образования нашей страны. Одним из основных аргументов в пользу перехода на Болонскую систему было предположение, что дипломы, выдаваемые нашим выпускникам, будут аналогичны европейским. Наши выпускники смогут найти работу в Европе и быть успешными. Однако это утверждение спорно. Очевидно, что наша система образования не должна работать для того, чтобы готовить кадры для европейской экономики».

Педагог, историк и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман также подчеркивает: ни советская, ни Болонская системы образования сами по себе на качество обучения не влияют. Важнее, как они реализуются, каков уровень знаний и практических навыков как преподавателей, так и студентов. Отказ от Болонской системы в России не приведёт к значительным изменениям, поскольку её элементы так и не были внедрены в структуру отечественной высшей школы в полной мере, полагает Татьяна Пасман.

«В ответ на вопрос о том, повлияет ли отказ от Болонской системы на качество высшего образования, можно сказать, что это не окажет никакого конкретного влияния или даже может привести к ухудшению ситуации. Дело в том, что в российском высшем образовании фактически не существует Болонской системы. Её главная идея — отсутствие границ и возможность получать высшее образование в лучших учебных заведениях мира — не была реализована в полной мере. Поэтому отказ от Болонской системы не окажет существенного влияния на ситуацию».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 29-й гимназии Пскова Татьяна Ильина считает, что отказ от Болонской системы и возвращение к традиционным моделям обучения в вузах пойдет на пользу российскому высшему образованию, особенно в медицине и педагогике. Пятилетнее обучение может повысить качество подготовки специалистов, хотя переход потребует времени и ресурсов на обновление программ и обучение преподавателей. Главное — это создать гибкую образовательную среду, которая будет отвечать современным требованиям.

«В ряде случаев это действительно может принести пользу, поскольку подготовка многих специалистов, включая медицинских работников, врачей и даже педагогов, возможна только при пятилетнем обучении. Болонская система не всегда обеспечивала необходимый уровень подготовки специалистов, и учреждениям приходилось тратить время и средства на их дообучение до уровня магистратуры. Поэтому отказ от этой системы, на мой взгляд, не принесёт вреда. Кроме того, это может частично решить проблему утечки кадров, поскольку в случае отказа от Болонской системы российские дипломы не будут признаваться за рубежом, и выпускникам придётся подтверждать их. Многие студенты будут задумываться о том, где они смогут найти работу в России».

Экс-ректор Псковского госуниверситета Юрий Демьяненко подчеркивает, что возвращение к более традиционной системе высшего образования в России может значительно улучшить ситуацию с его (образования) качеством. Более продолжительное, чем «болонское», и, как следствие, углубленное образование позволит выпускникам лучше готовиться к профессии и открывает новые возможности для карьерного роста. В современных условиях важно переосмыслить подходы к образованию, чтобы оно соответствовало актуальным требованиям рынка труда, которому нужны не просто обладатели «корочек», а специалисты, способные эффективно работать. Адаптируя лучшее из прошлого, мы можем создать такую систему высшего образования. Комментарий Юрия Демьяненко.

«В магистратуре традиционно было меньше мест, чем в бакалавриате, что ограничивало возможности поступления. Это приводило к тому, что многие выпускники бакалавриата были вынуждены начинать свою профессиональную деятельность, не имея возможности продолжить обучение в магистратуре. Ситуация усугубилась после введения санкций против России в 2022 году, когда возможности для обучения российских студентов за рубежом существенно сократились. В связи с этим я считаю необходимым увеличение срока обучения в России до 5-6 лет, чтобы выпускники были лучше подготовлены как профессионально, так и для дальнейшего карьерного роста».

Болонская система по сути была направлена на интеграцию в западное образовательное пространство, но ее внедрение не всегда сопровождалось повышением качества образования. Как отметил член-корреспондент Российской академии наук Валерий Гарбузов, отказ от этой системы не обязательно принесет пользу российскому высшему образованию. Качество подготовки специалистов зависит не только от учебной программы и продолжительности обучения, но и от множества других факторов, включая подготовку преподавателей и условия, созданные в вузе для получения знаний. Даже при переходе на старые модели важно помнить, что качество образования может оставаться высоким как при бакалавриате, так и при специалитете, если уделять должное внимание образовательному процессу.

«Часть советской системы была сохранена, часть западной системы была заимствована, и произошло их смешение. В настоящее время происходит обратный процесс. В этом и заключается вся история. Переход на Болонскую систему был направлен на достижение единственной цели — интеграции в западное образовательное пространство и принятия существующих там моделей».

Сегодня большинство наших собеседников говорит о том, что отказ от Болонской системы и переход к более традиционной - пятилетней модели высшего образования в России может быть полезным, но только при грамотной реализации реформы, с учетом современных потребностей рынка труда. Правда, для этого нужна реальная комплексная реформа высшей школы в России. Она должна включать в себя не просто отказ от 4-летнего образования, когда учебную программу бакалавриата просто «растянут» на пятилетку. Образование должно опираться, прежде всего, на практические знания и обеспечивать качественную подготовку специалистов. Главное — создать гибкую образовательную среду, соответствующую современным требованиям. Пока же значительная часть российских вузов штампует бесчисленное количество выпускников, которые по факту не работают по профессии. И простое увеличение продолжительности их нахождения в стенах учебного заведения с 4 до 5 лет не решает ни одну проблему из тех, что стоят перед высшим образованием России.

Виктория Семенова

Теги: #Дневной дозор #обучение #университет #бакалавриат
Источник: Псковская Лента Новостей
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