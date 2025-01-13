Проблемы семей участников СВО обсудил сенатор Алексей Наумец в ходе рабочих встреч в округах

Вопросы и проблемы семей военнослужащих-участников специальной военной операции обсудил сенатор от Псковской области Алексей Наумец в ходе рабочих поездок в Палкинский район и Дновский муниципальный округ, сообщается на страницах глав муниципалитетов в соцсети «ВКонтакте».
Видео: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»
«Обсудили ряд важных проблем, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих-участников специальной военной операции. Сегодня за помощью к нашему сенатору обратились жители района по целому ряду случаев, которые требуют скорейшего решения Спасибо Алексею Васильевичу за то, что детально вникает в каждую отдельную ситуацию», - сообщила глава Палкинского района Ольга Потапова.
Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»
Сенатор посетил и Дновский округ, где состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции.
«Прошла она (встреча - ред.) в очень тёплой обстановке. Семьи участников СВО рассказали Алексею Васильевичу о проблемах и переживаниях, о том, как ждут своих близких с победой. Хочу отметить, что встреча прошла очень конструктивно: вопросы по существу, четкие и грамотные ответы, комментарии, рекомендации», - поделился глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин.
Фото: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»