Общество

Исполнение доходов консолидированного бюджета в 2024 году составило 71,3 млрд рублей

Исполнение доходов консолидированного бюджета в 2024 году составило 71,3 млрд рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Небольшие корректировки ещё будут, но уже сейчас мы можем говорить об исполнении доходов консолидированного бюджета в 2024 году на уровне 71,3 млрд рублей. Несмотря на все сложности, мы преодолели показатели рекордного 2023-го, когда взяли планку 70,2 млрд. Таким образом, с 2017 года мы ни разу не допустили падения доходов. Только рост», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что большую часть роста бюджета теперь формирует собственная экономика.

«Так, по итогу прошлого года собственные доходы бюджета региона составили 43,7 млрд рублей. Во многом это благодаря программе ИПСЭР, большую часть средств которой мы вложили в развитие ОЭЗ "Моглино", поддержку предприятий и сферы туризма», - добавил губернатор.