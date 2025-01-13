Общество

Объем кредитования под залог недвижимости вырос на 45% в 2024 году

Объем кредитов, обеспеченных залогом недвижимости, увеличился более чем в полтора раза. Об этом сообщили аналитики SaaS-платформы TYMY. При этом общая динамика кредитования в различных сегментах в 2024 году снизилась на 40–50%.

«Позитивную динамику сегмента кредитов под залог недвижимости и имущества в целом объясняют тем, что он интересен с одной стороны банкам, поскольку для них здесь ниже риски, а с другой стороны — заемщикам, для которых кредиты под залог обычно предполагают более лояльные условия и низкую нагрузку», — пояснил директор по продукту (CPO) ИТ-компании TYMY Никита Арзамасцев.

Согласно данным аналитиков, из 27 крупнейших банков Российской Федерации, 19 предоставляют кредиты под залог недвижимости. За 2023 год объём выданных кредитов составил 120,11 млрд рублей, а в 2024 году ожидается увеличение до 175 млрд рублей, пишут «Известия».

Эти кредиты могут быть использованы в качестве первоначального взноса по классической ипотеке, а также в других случаях, например, в качестве альтернативы стандартному потребительскому кредитованию или в ситуации, когда заёмщик не соответствует требованиям по первоначальному взносу или уровню дохода, или когда банк отказал в одобрении конкретного объекта недвижимости на вторичном рынке.