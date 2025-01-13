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Общество

В Пскове организовали пять мест сбора новогодних елей

16.01.2025 12:13|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова могут сдать новогодние ели на переработку. Пять пунктов сбора деревьев открыты в разных районах города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Компания «Российский экологический оператор» запустила информационную кампанию «Елочный круговорот». Она доступна на сайте и в приложении «Уберу».

На этих ресурсах можно найти карту пунктов приёма деревьев по всей стране. Также там есть информация о том, как правильно утилизировать новогодние ели и зачем это нужно. Кроме того, представлены инструкции по организации сбора деревьев после праздников.

Сбор будет работать до 31 января по следующим адресам в Пскове:

  • Улица Труда, дом 54, парковка гипермаркета «Лента»;
  • Улица Коммунальная, дом 42, парковка гипермаркета «Империал»;
  • Рижский проспект, дом 96Б, парковка гипермаркета «Лента»;
  • Улица Яна Фабрициуса, дом 5В, слева от торгового комплекса «Шайба».

С 18 по 25 января ёлки принимают по адресу: улица Максима Горького, дом 1, корпус 52, заезд от «Электрона» по улице Киселева. Пункт работает с 10:00 до 16:00.

Теги: #елка #утилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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