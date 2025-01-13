Общество

Александр Седунов: В СССР не было тех, кто не внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне

Не было ни одного участка суши или воды на территории СССР, которые не были бы вовлечены в Великую Отечественную войну. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Седунов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Победа в Великой Отечественной войне – это грандиозный, великий подвиг всего советского народа, всей страны и народов, которые входили в состав СССР. Это грандиозное событие. 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Это грандиозный праздник, который не должен подвергаться никаким сомнениям. Ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Шарль де Голль не смогли бы усомниться в значении Великой Победы, как и все поколения 60-80-х годов. Они знали и помнили события Великой Отечественной войны. Это вызывало у них и ужас, и скорбь, и гордость», – сказал Александр Седунов.

Он отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала некой национальной скрепой для российского народа.

«Праздник Победы появился значительно позже окончания войны, но все равно все знали и помнили, кого мы победили и какой ценой. Не было ни одного участка суши или воды на территории СССР, которые не были бы вовлечены в Великую Отечественную войну», – добавил Александр Седунов.