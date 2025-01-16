Общество

В Госдуме предложили сократить выпускные экзамены 9-классникам, идущим в колледж

Госдума рассмотрит предложение в два раза сократить количество обязательных выпускных экзаменов для девятиклассников. Если инициатива будет одобрена, то желающие поступить в колледж будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике без двух предметов по выбору.

Авторы законопроекта уверены, что это повысит популярность средних специальных учебных заведений (СПО). Депутаты предлагают опробовать систему уже в этом году — пока в пяти пилотных регионах. Эксперт предполагает, что инициативу поддержат и родители, и региональные власти, но предупреждает, что она может негативно повлиять на качество образования.

Вдвое сократить количество выпускных экзаменов для девятиклассников, покидающих школу, предложила межфракционная группа из 19 депутатов, среди которых вице-спикеры Петр Толстой (ЕР) и Виктория Абрамченко (ЕР) и главы образовательных комитетов Ирина Белых (ЕР) и Сергей Кабышев (СРЗП). Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму в конце прошлой недели. Новую систему авторы предлагают апробировать уже этим летом, но пока всего в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовский и Тюменской областях и в Северной Осетии.

Если законопроект примут, выпускники из пилотных субъектов смогут получить аттестат об основном общем образовании, сдав всего два ОГЭ — русский язык и математику. Этого же будет достаточно, чтобы поступить в среднее специальное учебное заведение. Однако для тех, кто намерен продолжить обучение в десятом классе, количество ОГЭ останется прежним. Еще законопроект наделяет регионы правом самостоятельно устанавливать перечни экзаменов по выбору и количество баллов, необходимых для поступления в десятый класс.

В этом же законопроекте депутаты предлагают дать региональным властям право проводить отдельный конкурс на бюджетные места в колледжи для выпускников, окончивших школу в этом же регионе. Таким образом, по мнению законодателей, у девятиклассников появится больше возможностей продолжить учебу недалеко от дома, что повысит мотивацию поступить в учреждение СПО, пишет «Коммерсантъ».

Парламентарии считают, что эти нововведения «существенно расширят возможности обучающихся для получения среднего профессионального образования». Законопроект «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей»,— указывают авторы в пояснительной записке.