Псковская команда КВН победила на фестивале в Сочи в номинации «Разрыв дня»

Псковская команда КВН «Камбаламба» победила в номинации «Разрыв дня» на фестивале в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили юмористы.
Фото: Telegram-канал «КВН Инфо»
«Камбаламба» за лучшее выступление в рамках шестого дня первого тура конкурсного просмотра победила в номинации «Разрыв дня».
Госкорпорация «Росатом» вручила команде сертификат на посещение телевизионной съёмки 1/8 финала Высшей лиги КВН.
Напомним, в Сочи проходит фестиваль КВН. Также Псковскую область там представляет команда «Хочу погладить».