Общество

Представители власти Псковской области отправятся на форум Знание.Государство в Москву

Псковская область 24 января будет представлена на форуме «Знание.Государство», организованном Российским обществом «Знание». В состав делегации войдут представители регионального правительства, занимающие ключевые должности в области внутренней и информационной политики, а также проектной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Российское общество «Знание»

Форум пройдет в Москве на площадке национального центра «Россия» и объединит более 1,2 тысячи служащих федеральных и региональных органов государственной власти.

Государственная служба является ключевым элементом обеспечения суверенитета и стабильности государства, поэтому целью форума является повышение престижа и значимости государственных служащих в обществе, пояснили в правительстве.

В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, герои России, военные корреспонденты, а также эксперты в области государственной политики, экономики, науки и культуры. Среди участников:

командир мотострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, Герой Российской Федерации Балдан Цыдыпов;

ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров;

философ, директор Высшей школы философии при РГГУ Александр Дугин;

президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко;

главный управляющий директор, главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич и другие эксперты.

«Мы в Российском обществе "Знание“ с большим уважением относимся к труду государственных служащих. Их работа обеспечивает стабильность государства, они ежедневно защищают интересы страны и общества, отвечают на вызовы времени. Мы считаем своим долгом поддержать их, поэтому организовали форум Знание.Государство, который станет настоящей площадкой для развития, а также обмена опытом и эффективными практиками. В рамках мероприятия более тысячи госслужащих из 74 министерств и ведомств прослушают лекции выдающихся людей, получат актуальную и достоверную информацию, которая позволит им усилить свои личные и профессиональные качества», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Центральными темами форума «Знание.Государство» станут национальные цели развития и пути их достижения, а также роль России в современном мире. Участники обсудят актуальные вопросы государственной политики, управления, обеспечения законности и правопорядка.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна для государственных служащих из всех регионов России на канале «Знание.ТВ».

В рамках форума пройдут мастер-классы по формированию медиаобраза госслужащего, ораторскому искусству, публичным выступлениям и эффективному управлению. Партнером форума станет Всероссийская программа сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт», организованная Росмолодежью.

Напомним, что «Знание.Государство» — это масштабный просветительский проект Российского общества «Знание», созданный специально для государственных и муниципальных служащих. Он предоставляет возможность глубже погрузиться в вопросы истории, культуры, экономики и геополитики России.

Проект реализуется с 2022 года, и за это время в его рамках проведено более 30 тысяч лекций во всех регионах России. Их аудитория составила более трех миллионов человек.