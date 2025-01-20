Представители власти Псковской области отправятся на форум Знание.Государство в Москву

Псковская область 24 января будет представлена на форуме «Знание.Государство», организованном Российским обществом «Знание». В состав делегации войдут представители регионального правительства, занимающие ключевые должности в области внутренней и информационной политики, а также проектной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: Российское общество «Знание»
Форум пройдет в Москве на площадке национального центра «Россия» и объединит более 1,2 тысячи служащих федеральных и региональных органов государственной власти.
Государственная служба является ключевым элементом обеспечения суверенитета и стабильности государства, поэтому целью форума является повышение престижа и значимости государственных служащих в обществе, пояснили в правительстве.
В мероприятии примут участие государственные и общественные деятели, герои России, военные корреспонденты, а также эксперты в области государственной политики, экономики, науки и культуры. Среди участников:
командир мотострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, Герой Российской Федерации Балдан Цыдыпов;
ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров;
философ, директор Высшей школы философии при РГГУ Александр Дугин;
президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко;
главный управляющий директор, главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич и другие эксперты.
Центральными темами форума «Знание.Государство» станут национальные цели развития и пути их достижения, а также роль России в современном мире. Участники обсудят актуальные вопросы государственной политики, управления, обеспечения законности и правопорядка.
Прямая трансляция мероприятия будет доступна для государственных служащих из всех регионов России на канале «Знание.ТВ».
В рамках форума пройдут мастер-классы по формированию медиаобраза госслужащего, ораторскому искусству, публичным выступлениям и эффективному управлению. Партнером форума станет Всероссийская программа сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт», организованная Росмолодежью.
Напомним, что «Знание.Государство» — это масштабный просветительский проект Российского общества «Знание», созданный специально для государственных и муниципальных служащих. Он предоставляет возможность глубже погрузиться в вопросы истории, культуры, экономики и геополитики России.
Проект реализуется с 2022 года, и за это время в его рамках проведено более 30 тысяч лекций во всех регионах России. Их аудитория составила более трех миллионов человек.