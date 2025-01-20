Главную опасность свиного гриппа для человека назвала врач

Свиной грипп, также известный как H1N1, является инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом гриппа типа А. Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, какие существуют симптомы свиного гриппа, а также как избежать заражения.
Как отметила врач, основные симптомы свиного гриппа сложно отличить от какого-либо другого вируса. При любом заболевании стоит незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Среди самых распространенных признаков свиного гриппа: высокая температура (38°C и выше), головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах, кашель, насморк или заложенность носа, боль в горле, потеря аппетита, тошнота и/или рвота, пишет RuNews24.ru.
Чтобы избежать заражения свиным гриппом, Наталья Леонтьева рекомендовала часто мыть руки с мылом или использовать антисептические средства для рук на спиртовой основе.
Также стоит избегать близкого контакта с больными людьми, прикрывать рот и нос салфеткой при кашле или чихании. Не стоит прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками.
«Соблюдайте правила респираторной гигиены: кашляйте и чихайте в салфетку или локоть. Проветривайте помещения и проводите влажную уборку. Избегайте посещения мест скопления людей во время эпидемий. И золотое правило - делайте прививки от гриппа ежегодно», — подытожила врач.
Ранее сообщалось, что первый в эпидемическом сезоне случай заболевания свиным гриппом у человека выявили в Псковской области.