Общество

Главную опасность свиного гриппа для человека назвала врач

Свиной грипп, также известный как H1N1, является инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом гриппа типа А. Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, какие существуют симптомы свиного гриппа, а также как избежать заражения.

Как отметила врач, основные симптомы свиного гриппа сложно отличить от какого-либо другого вируса. При любом заболевании стоит незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Среди самых распространенных признаков свиного гриппа: высокая температура (38°C и выше), головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах, кашель, насморк или заложенность носа, боль в горле, потеря аппетита, тошнота и/или рвота, пишет RuNews24.ru.

«Главная опасность свиного гриппа для человека заключается в его способности вызывать тяжелые осложнения, такие как пневмония, острая дыхательная недостаточность и воспаление внутренних органов. Эти осложнения могут развиваться стремительно, иногда за несколько часов, и представлять угрозу для жизни пациента. Важно своевременно обратиться к врачу и начать лечение под его контролем, чтобы снизить риск развития осложнений и улучшить прогноз заболевания», — советует врач.

Чтобы избежать заражения свиным гриппом, Наталья Леонтьева рекомендовала часто мыть руки с мылом или использовать антисептические средства для рук на спиртовой основе.

Также стоит избегать близкого контакта с больными людьми, прикрывать рот и нос салфеткой при кашле или чихании. Не стоит прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками.

«Соблюдайте правила респираторной гигиены: кашляйте и чихайте в салфетку или локоть. Проветривайте помещения и проводите влажную уборку. Избегайте посещения мест скопления людей во время эпидемий. И золотое правило - делайте прививки от гриппа ежегодно», — подытожила врач.

Ранее сообщалось, что первый в эпидемическом сезоне случай заболевания свиным гриппом у человека выявили в Псковской области.