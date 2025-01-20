Общество

Умерла бывшая директор псковского лицея №20

На 86-м году ушла из жизни Александра Ефремова, бывший директор естественно-математического лицей №20, заслуженный учитель Российской Федерации. Она умерла 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управление образования администрации города Пскова.

Фото: управление образования Пскова

Александра Ефремова родилась 8 апреля 1939 года в станице Сон Красноярского края. С 1958 по 1960 год работала учителем пения Глубоковской средней школы Опочецкого района Псковской области. В 1964 году окончила физико-математический факультет ПГПИ имени С. М. Кирова.

С 1964 по 1973 год Александра Ефремова была преподавателем математики восьмилетней школы №13 города Пскова, а с 1973 по 1977 год – учителем математики средней школы №4.С 1977 по 1985 Александра Ефремова работала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе в средней школе №20. С 1985 по 2006 год была директором МБОУ «Естественно-математический лицей №20». Возглавляя лицей, добилась значительных успехов в качестве образования и воспитания подрастающего поколения: лицей был занесён в «Золотую летопись славных дел» как «Лучшее образовательное учреждение города Пскова». До 2011 года работала в должности заместителя директора по УВР. До 2015 года преподавала математику в лицее. В 2019 году за значительный вклад в развитие системы образования города Пскова, укрепление международных связей, многолетний добросовестный труд Александра Ефремова была награждена медалью «За заслуги перед Псковом».

«Александра Ефремов была талантливым руководителем, образцом педагогической мудрости и мастерства. Её отличала высокая гражданская ответственность, деловитость, требовательность. Она всегда была во главе любого дела и вела за собой людей. Александра Ефремова всегда стремилась к новому и прогрессивному в сфере образования, благодаря этим качествам лицей всегда был одним из лучших образовательных учреждений города Пскова», - отметили в управлении.

Так, МБОУ «Естественно-математический лицей №20» стал центром внедрения информационно-компьютерных технологий, в нём была разработана педагогическая экспертиза уроков инновационного типа, выпущены методические пособия. Александра Ефремова внесла значимый вклад в развитие системы образования города Пскова и Псковской области.

Александру Ефремова уважали коллеги, ученики и их родители. Она была любящей и заботливой женой, матерью, бабушкой и прабабушкой.

«Добрая и долгая память сохранится об Александре Васильевне Ефремовой в сердцах родных, близких, друзей, коллег, выпускников и их родителей», - подчеркнули в управлении образования.

Прощание с Александрой Ефремовой состоится 22 января 2025 года в 11.00 в церкви Богоявления Господня (улица Герцена, 7). Место захоронения определяется.