Общество

Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом

Первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом «Утжефра» в рамках клинического исследования, сообщили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава России.

В ноябре сообщалось, что клиническое исследование российского препарата «Утжефра» для лечения злокачественных заболеваний крови началось в России. Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России, пишет РИА Новости.

«Первый пациент-участник клинического исследования - это женщина 59 лет, она получила "Утжефру" 12 и 13 декабря двумя дозами… После введения "Утжефры" у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара», - сказала главный исследователь, заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина, слова которой приводятся в сообщении.

По результатам обследования подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, отметили в центре.

Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения препарата они будут проходить периодические осмотры, анализы крови, инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.

Ранее сообщалось, что специалисты из Медицинского университета Гуанси в китайском городе Наньнин совершили прорыв в борьбе с онкологическими заболеваниями. Они разработали уникальный метод, который позволяет организму самостоятельно уничтожать раковые клетки.