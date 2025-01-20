Общество

Многодетным семьям Псковской области предлагают рассказать о своих традициях в Москве

Всероссийский проект «Многодетная Россия» приглашает многодетные семьи региона принять участие в форуме многодетных семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.



Фото: freepik

Форум многодетных семей «Многодетная Россия» пройдет с февраля по июнь 2025 года и направлен на формирование положительного имиджа многодетных семей, а также на решение задач по улучшению качества жизни семей с детьми.

В программе форума предусмотрен ряд разнообразных мероприятий:



1. Онлайн-конкурс социальных практик «Будущее — это мы!» будет организован среди социально ориентированных организаций, учреждений и НКО, с целью сплочения многодетных семей региона. Победители конкурса смогут представить свои практики на форуме многодетных семей в июне в Москве.



2. Акция «Семь добрых слов» направлена на объединение детей и взрослых вокруг идеи популяризации доброты и семейных традиций.



3. Конкурс «Русский стиль» будет способом раскрытия творческого потенциала многодетных семей, продвижения талантливых мастеров в области моды, дизайна одежды, а также создания украшений и аксессуаров. Победителям предоставится возможность показать свои коллекции на модном показе в рамках форума.



4. На конференции «Семья — сила России» многодетные семьи и общественные объединения смогут обменяться опытом реализации социально значимых инициатив. Конференция будет транслироваться онлайн в группе ВК.



5. Реестр народных умельцев «Живые традиции» будет поддерживать семьи и мастерские, которые создают изделия в традициях своего региона или согласно российским этнокультурным обычаям. У мастеров появится возможность представить свои работы на выставке в рамках Форума многодетных семей.



Финальное мероприятие — форум многодетных семей «Многодетная Россия» — пройдет в июне в Москве, собрав не менее тысячи родителей и детей из многодетных семей, а также более 80 общественных объединений из 85 субъектов Российской Федерации. В рамках форума планируется пленарное заседание с участием ведущих экспертов и общественных деятелей, а также проведение более шести профессиональных тематических площадок.



Информацию о порядке участия в мероприятиях проекта можно найти на сайте Фонда по адресу и на сайте.